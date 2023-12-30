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Beşiktaş Emlakjet, Türk Telekom'u mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş Emlakjet, Türk Telekom'u mağlup etti

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında sahasında Türk Telekom'u 77-66 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet 10. galibiyetini alırken, Türk Telekom ise 8. yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş Emlakjet, Türk Telekom\'u mağlup etti
30.12.2023 - 18:57,
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Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Kerem Yılmaz

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 22, Needham 12, Berkan Durmaz 8, Mitchell 9, Delgado 14, Yağız Aksu, Allman 1, Yiğit Arslan 6, Egehan Arna 3, Kerem Kuthan Konan, Samet Yiğitoğlu 2, Ahmet Ata Özbek

Türk Telekom: Palmer 8, Wallace 18, Enoch 15, Yiğitcan Saybir 4, İsmail Cem Ulusoy 10, Boran Güler 4, Mehmet Yağmur, Mevlüt Melih Doğan, Brown, Okben Ulubay 5, Troy Selim Şav 2

1. Periyot: 19-15

Devre: 39-29

3. Periyot: 62-47

Beş faulle çıkan: 38.35 Wallace (Türk Telekom)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş Emlakjet, sahasında Türk Telekom'u 77-66 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde 10. galibiyetini aldı. Türk Telekom ise 8. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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