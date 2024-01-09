 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş Emlakjet, Umana Reyer ile karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş Emlakjet, Umana Reyer ile karşılaşacak

Beşiktaş Emlakjet, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda Umana Reyer ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, organizasyonda 8 galibiyet ve 5 yenilgiyle 5. sırada yer alırken, İtalyan ekibi ise 4 galibiyet ve 9 yenilgiyle 7. sırada bulunuyor. İki takım arasında daha önce oynanan maçı Beşiktaş Emlakjet 74-68 kazanmıştı.

Beşiktaş Emlakjet, Umana Reyer ile karşılaşacak
09.01.2024 - 11:52,
Abone Ol

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda 14. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, yarın İtalyan takımı Umana Reyer'in konuğu olacak.

Palasport Taliercio'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Organizasyonda oynadığı 13 maçta 8 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor.

Yaptığı 13 müsabakanın 4'ünü kazanan ve 9'unda mağlup ayrılan İtalyan ekibi ise 7. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında 5. haftada İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş Emlakjet 74-68 kazanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

basketbol, Beşiktaş, Maç, Basketbol, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Emlakjet, Umana Reyer ile karşılaşacak - Son Dakika


11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:56
Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı

Son Dakika
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:56 Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 12:19:35. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Emlakjet, Umana Reyer ile karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement