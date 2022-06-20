Beşiktaş, Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, futbol akademisinde yetişen profesyonel futbolcu Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Emre Bilgin'le bir araya geldi. Ceyhun Kazancı, Kulübümüzle 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e yeni dönemde başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı.
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