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Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışması, dar alanda pas çalışması ve şut çalışmasıyla devam etti. Beşiktaş, maç hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
25.01.2024 - 15:03,
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde ısınma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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