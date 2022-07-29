Orelik, ülkesinde Siauliai ve Lietuvos Rytas gibi takımlarda oynadıktan sonra 2016'da Banvit 'e transfer oldu. Ardından İtalya 'da Reyer Venezia ve Bosna Hersek'te Spars formaları giyen tecrübeli basketbolcu, geçen sezonu ülkesinin Lietkabelis takımında geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Litvanyalı basketbolcu Gediminas Orelik'i transfer etti - Son Dakika

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