Beşiktaş, Ernest Muci'nin transferi için Legia Varşova ile görüşmelere başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Ernest Muci'nin transferi için Legia Varşova ile görüşmelere başladı

Beşiktaş, Ernest Muci\'nin transferi için Legia Varşova ile görüşmelere başladı

Beşiktaş: "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır.

09.02.2024 14:20
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Beşiktaş: "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Ernest Muci'nin transferi için Legia Varşova ile görüşmelere başladı - Son Dakika
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