Beşiktaş, Erzurumspor FK'yı 3-0 yendi; Trossard ilk golünü attı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların Belçikalı oyuncusu Leandro Trossard, 27. dakikada Hyeon-Gyu Oh'un asistinde fileleri havalandırarak yeni takımındaki ilk golünü kaydetti.
Beşiktaş'ın Belçikalı oyuncusu Leandro Trossard, Erzurumspor FK karşısında fileleri havalandırarak siyah-beyazlılardaki ilk gol sevincini yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Mücadelenin 27. dakikasında Hyeon-Gyu Oh'un asistinde ağları sarsan Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.
Müsabakaya 11'de başlayan Belçikalı oyuncu, 84. dakikada yerini Ernest Poku'ya bıraktı.
Kaynak: İHA
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