Boşa çıkan Caner Erkin eski takımıyla 6 aylık mukavele yapacak

Beşiktaş'ta Caner Erkin harekatı olumlu geçti. Siyah-Beyazlılar, Karagümrük'le sözleşmesini fesheden Caner'le anlaşmaya vardı. Caner'in mukavelesi sezon sonuna kadar olacak.

ÇEBİ VE GÜNEŞ YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Caner hırsını sevdiğim ve beğendiğim bir futbolcu. Yok diyemem ama var da diyemem. İhtiyacımız varsa görüşürüz" demişti. Şenol Güneş de "Caner benim sevdiğim bir futbolcu" açıklamasını yapmıştı.

BU SEZON 6 ASİST YAPTI

Caner Erkin, Karagümrük'te bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada 6 asist üretti. Tecrübeli futbolcunun İtalyan hoca Andrea Pirlo ile problem yaşadığı iddiaları ayyuka çıkmıştı. Ardından Karagümrük, Caner'le sözleşmeyi karşılıklı anlaşarak feshetmişti.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Caner Erkin, Siyah-Beyazlılar'da 2016-17 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Erkin, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde takıma fayda sağlamıştı. Caner, 2020 Ağustos ayında tekrar eski kulübü Fenerbahçe'ye dönmüştü. Caner şimdi de bir başka eski kulübüne geri dönüyor.