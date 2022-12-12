Boşa çıkan Caner Erkin eski takımıyla 6 aylık mukavele yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Boşa çıkan Caner Erkin eski takımıyla 6 aylık mukavele yapacak

12.12.2022 17:00

Caner Erkin, eski takımı Beşiktaş'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu, sol bek ihtiyacı olan siyah-beyazlılarla ilk etapta 6 aylık mukaveleye imza atacak.

Beşiktaş'ta Caner Erkin harekatı olumlu geçti. Siyah-Beyazlılar, Karagümrük'le sözleşmesini fesheden Caner'le anlaşmaya vardı. Caner'in mukavelesi sezon sonuna kadar olacak.

ÇEBİ VE GÜNEŞ YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Caner hırsını sevdiğim ve beğendiğim bir futbolcu. Yok diyemem ama var da diyemem. İhtiyacımız varsa görüşürüz" demişti. Şenol Güneş de "Caner benim sevdiğim bir futbolcu" açıklamasını yapmıştı.

Caner Erkin, eski takımıyla anlaştı! Sözleşmenin süresi belli oldu

BU SEZON 6 ASİST YAPTI

Caner Erkin, Karagümrük'te bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada 6 asist üretti. Tecrübeli futbolcunun İtalyan hoca Andrea Pirlo ile problem yaşadığı iddiaları ayyuka çıkmıştı. Ardından Karagümrük, Caner'le sözleşmeyi karşılıklı anlaşarak feshetmişti.

Caner Erkin, eski takımıyla anlaştı! Sözleşmenin süresi belli oldu

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Caner Erkin, Siyah-Beyazlılar'da 2016-17 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Erkin, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde takıma fayda sağlamıştı. Caner, 2020 Ağustos ayında tekrar eski kulübü Fenerbahçe'ye dönmüştü. Caner şimdi de bir başka eski kulübüne geri dönüyor.

YORUMLAR
500
Ziraat Türkiye Kupası'nda program belli oldu! Açılışı Fenerbahçe yapıyor Ziraat Türkiye Kupası'nda program belli oldu! Açılışı Fenerbahçe yapıyor

Fatih Karagümrük, Caner Erkin, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boşa çıkan Caner Erkin eski takımıyla 6 aylık mukavele yapacak - Son Dakika


Son Dakika
17:33 Konut kredisinde kademeli faiz dönemi başlıyor! Bakan Nureddin Nebati duyurdu
17:25 Gecikmeli de olsa Galatasaray formasına kavuşuyor! İşte sarı-kırmızılıların ilk transferi...
17:08 Havalimanında 2'nci kattan düşen genç kadının ölümünde intihar şüphesi!
16:59 Cinsel ilişki teklifini reddeden karısına dehşeti yaşattı! Jandarma tarafından gözaltına alındı
17:00 Boşa çıkan Caner Erkin eski takımıyla 6 aylık mukavele yapacak
17:00 EYT'de takvim belirlendi! Beklenen düzenleme 2023'e kaldı
16:55 Sürpriz gelişme! Haluk Bilginer'e Emmy Ödülü'nü kazandıran efsane dizi Şahsiyet'in yeni sezon çekimleri başladı
16:35 Aldığı peynirin raftaki fiyatı ile fişe yansıyan fiyatı arasındaki farkı gören vatandaş, "dikkatli olun" uyarısında bulundu
16:21 İlber Ortaylı'dan 'futbol' sorusuna beklenmeyen yanıt: Müthiş bir şeydir
16:11 Oyunculuğu bırakıp ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, 5 yıl sonra ekranlara geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2022 17:52:32. #1.11#
SON DAKİKA: Boşa çıkan Caner Erkin eski takımıyla 6 aylık mukavele yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement