Beşiktaş, eski futbolcusu Tyler Boyd'a tazminat ödedi

Spor

Beşiktaş, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kararıyla eski futbolcusu Tyler Boyd'a 1 milyon 37 bin 525 avro tazminat ödedi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kararı doğrultusunda Tyler Boyd'a ödeme yapıldığı ve dosyanın kapatıldığı belirtildi.

ABD'li futbolcu için 956 bin avro fesih tazminatı, 81 bin 525 avro da faiz olmak üzere toplam 1 milyon 37 bin 525 avro ödeme yapıldığı duyuruldu.