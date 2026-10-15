Beşiktaş, EuroLeague'de yarın Bayern Münih'i saat 20.00'de ağırlayacak

Beşiktaş, EuroLeague'de yarın Bayern Münih'i saat 20.00'de ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında yarın Bayern Münih'i Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.00'de konuk edecek. İki takım da geride kalan 5 haftayı 2'şer galibiyet ve 3'er yenilgiyle tamamladı; Beşiktaş 12, Bayern Münih 14. sırada.
Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
İki takım da geride kalan 5 haftayı 2'şer galibiyet ve 3'er yenilgiyle tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip son maçında Hapoel IBI'ye 100-82 yenildi. Bayern Münih ise İstanbul'da oynanan müsabakada Anadolu Efes'i 101-93 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından Beşiktaş 12, Alman ekibi 14. basamakta yer aldı.
Kaynak: AA
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