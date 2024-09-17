Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, top kapma ve pas çalışmasıyla başladı.

Isınma koşularıyla süren idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor'a karşı forma giyen oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.