Beşiktaş Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

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BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 10.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.