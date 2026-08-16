Beşiktaş, Eyüpspor\'u 1-0 Geçti

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 25'inci dakikada Cerny kaydetti.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayan karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Hüseyin Aylak üstlendi.

Beşiktaş mücadeleye daha çok topa sahip olarak başladı. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz ve Orkun Kökçü ile şutlarla şansını denese de sonuç alamadı. Beşiktaş, 25'inci dakikada öne geçti. Olaitan'ın aşırtma pasıyla savunma arkasına sarkan Cerny, sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş, 51'inci dakikada gole yaklaştı. Ceza sahası dışında sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Cerny doğrudan kaleyi denedi. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. 68'inci dakikada Eyüpspor 10 kişi kaldı. İlk yarıdan sarı kartı bulunan Costa, 68'inci dakikada Oh'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

MONTELLA KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ın Eyüpspor'u konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti. Bugün saat 19.00'da başlayan İstanbul Başakşehir FK-Kocaelispor karşılaşmasını da izleyen İtalyan teknik adam, daha sonra Beşiktaş-Eyüpspor mücadelesini de tribünde izledi.