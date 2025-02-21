Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 Yenerek Süper Lig'deki Galibiyetine Devam Etti

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(İSTANBUL)- Beşiktaş, Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında konuk olduğu Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında İkas Eyüpspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetti.

Eyüpspor 1.dakikada Tayfur Bingöl'ün golüyle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. 18. dakikada Rafa Silva, 45artı2.dakikada Milot Rashica ve 60. dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı golle Beşiktaş Eyüpspor karşısında skoru 3-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş Eyüpspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.