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Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, ikinci yarıda sergiledikleri performansla hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Santos, ilk yarıda kötü oynadıklarını ancak ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilediklerini belirtti. Ayrıca, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da 2-3 oyuncu getirmeyi düşündüklerini ifade etti.

Beşiktaş, Eyüpspor\'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükseldi
16.01.2024 - 23:59,
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, ikinci yarıda sergiledikleri performansla hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Portekizli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda çok kötü oynadıklarını dile getiren Santos, "Hep kısa paslarla geriye ve yana oynadık. Rakibe çok fazla oynama fırsatı verdik. İlk yarıda gol yememek önemliydi. İkinci yarıda bazı şeyler değişti. İkinci yarıda daha önde oynadık. Ofansif olarak rakip kaleye daha iyi gittik ve alanları daha iyi kapattık. İkinci yarıdaki reaksiyonumuzla hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Geliştirmeleri gereken çok yönlerinin bulunduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Çalışmak zorundayız. Kazanmak her zaman önemli. Oyunculara öz güven geliyor. Bu, çok iyi bir sinyal. Oyuncular deniyorlar ve uğraşıyorlar. Bazı oyunculara öz güven lazım. En önemli konu bireysellikten ziyade kolektif bir şekilde daha ileri gitmek ve takım olarak gelişmek. Bu oyuncuların takım halinde oynamayı öğrenmesi lazım. Defans hattının çok güçlü olması gerek. Savunmayı biraz daha önde yapmalıyız. Bunun üzerine çalışıyoruz." diye konuştu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de görüşlerini aktaran Fernando Santos, "Beşiktaş'a 2-3 oyuncu getirmeyi düşünüyoruz. Oyuncularla ilgili yorum yapamam. Buraya iyi oyuncular getireceğiz. Şu an buradaki oyuncularıma odaklanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Son 3 maçta kalelerini gole kapatmalarının önemine vurgu yapan Santos, "Çaykur Rizespor maçından önceki istatistikler Beşiktaş için gerçekten kabul edilemez. Son 3 maçta gol yememek ve 11 gol atılması benim için iyi bir değer. Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Beşiktaş her kulvarda zafere oynamalı. Elimizden geleni yapıp daha çok savaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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