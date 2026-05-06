Beşiktaş - Fatih Karagümrük Maçı Öncesi Analiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş - Fatih Karagümrük Maçı Öncesi Analiz

06.05.2026 03:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile 31. haftada 18. kez karşılaşacak. Tarihinde 12 galibiyet var.

Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Beşiktaş, rakibiyle ligde 18. kez kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, rakibiyle daha önce oynadığı 178 lig maçının 12'sini kazandı. Kırmızı-siyahlı ekip, 1959-1960 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 2 galibiyet elde ederken, 3 mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş'ın attığı 37 gole, Fatih Karagümrük 12 golle cevap verdi.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçı 2-0 kazandı.

Beşiktaş, ev sahibi olduğu maçlarda bir kez kaybetti

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'e karşı ev sahibi olarak sahaya çıktığı mücadelelerde de üstünlüğünü korudu.

Daha önce 8 kez rakibini ağırlayan Beşiktaş, bu maçların 5'inde sahadan galip ayrılırken, 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Fatih Karagümrük ise bir kez rakibini deplasmanda mağlup etti.

Beşiktaş bu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Siyah-beyazlılar sadece 1 kez gol atamadı

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı lig maçlarında yalnızca bir kez gol sevinci yaşayamadı.

Siyah-beyazlılar, 17 maçın 16'sında rakip fileleri havalandırırken, gol atamadığı tek mücadelede sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Beşiktaş, 7 mücadelede ise Fatih Karagümrük'ün gol atmasına engel oldu.

En farklı sonuçlar

İki takım arasındaki en farklı sonuçlara da Beşiktaş imza attı.

Geride kalan 17 maçta siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'ü bir kez 4-0, dört defa da 4-1'lik skorlarla mağlup etti.

Kırmızı-siyahlı takım ise rakibi karşısında 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla galibiyet elde etti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş - Fatih Karagümrük Maçı Öncesi Analiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:18:34. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş - Fatih Karagümrük Maçı Öncesi Analiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.