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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki ilk antrenmana transferi açıklanan Jonas Svensson da katıldı. Ayrıca sakatlığı sona eren Necip Uysal da takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
10.01.2024 - 17:22,
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Süper Lig'in 20'nci haftasında cumartesi günü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekipte dün sözleşme imzalanan teknik direktör Fernando Santos takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı. Ayrıca transferi bugün açıklanan Jonas Svensson da ilk kez takımla çalıştı.

Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde ilk kez çalışan siyah-beyazlılarda Rizespor maçında forma giyen futbolcular günü salonda yapılan çalışmayla tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma koşularıyla antrenmana başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına açık olan son bölümünde ise top kapma çalışmaları gerçekleştirildi.

Öte yandan transferi bugün resmen açıklanan Norveçli sağ bek Jonas Svensson takımla beraber ilk kez çalıştı. Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık sonrasında Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımı yalnız bırakan Necip Uysal da takımla idmana çıktı.

FERNANDO SANTOS YARDIMCILARIYLA POZ VERDİ

Siyah-beyazlı ekipte yeni teknik direktör Fernando Santos, antrenman öncesinde basın mensuplarının yanına gelerek selamlaştı. Tecrübeli teknik adam daha sonra yardımcıları; Joao Costa, Paulo Mendes, Justino Fernando, Ricardo Santos ve Jorge Rosario ile kartal pençesi yaparak poz verdi.

Kaynak: DHA
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