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Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek evinde galip geldi - Son Dakika
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek evinde galip geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında mücadele ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup ederek evinde galip geldi. Bu galibiyetle Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda ligde 3 maç sonra kazanmış oldu.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük\'ü 3-0 mağlup ederek evinde galip geldi
13.01.2024 - 21:13,  Güncelleme: 21:14
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla Süper Lig'de 3 maç sonra evinde galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında mücadele ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Tüpraş Stadyumu'nda ligde 3 maç sonra kazandı. Bu maç öncesi Dolmabahçe'de son olarak 12. haftada Başakşehir'i yenen Kartal daha sonra oynadığı Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorlarla kaybetmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek evinde galip geldi - Son Dakika
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