Beşiktaş, Fatih Karagümrük\'ü 3-0 mağlup ederek evinde galip geldi

Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla Süper Lig'de 3 maç sonra evinde galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında mücadele ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Tüpraş Stadyumu'nda ligde 3 maç sonra kazandı. Bu maç öncesi Dolmabahçe'de son olarak 12. haftada Başakşehir'i yenen Kartal daha sonra oynadığı Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorlarla kaybetmişti. - İSTANBUL