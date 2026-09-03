Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına Italiano yönetiminde devam etti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki çalışma, kondisyon ve taktik ağırlıklıydı; siyah-beyazlılar derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve çift kale maçından ardından yapılan duran top ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, derbi çalışmalarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına Italiano yönetiminde devam etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?