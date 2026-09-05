Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi için Saracoğlu'na giriş yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi için Saracoğlu'na giriş yaptı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20.00'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bugün deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için stada geldi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılar, kamp yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı. Siyah-beyazlıları taşıyan otobüs geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi için Saracoğlu'na giriş yaptı - Son Dakika

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