Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi için stada geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi için stada geldi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu zorlu müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlıları tesislerden taraftarları uğurladı. Beşiktaş kafilesi daha sonra stada ulaştı ve yoğun güvenlik önlemleri altında içeri girdi. - İSTANBUL
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