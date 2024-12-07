Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Tüpraş
Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Candaş Elbil
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydın, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Kadroları Açıklandı - Son Dakika
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