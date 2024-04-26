Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisinde 4 Oyuncudan Yoksun - Son Dakika
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Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisinde 4 Oyuncudan Yoksun

Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisinde 4 Oyuncudan Yoksun

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbide 4 oyuncu sakatlıkları ve 1 oyuncu sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılar, zorlu mücadelede taraftarına galibiyet hediye etmek için sahaya çıkacak.

26.04.2024 10:46
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Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde 4 oyuncu sakatlıkları, 1 futbolcu da sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bu müsabaka öncesi 33 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi sonucu topladığı 51 puanla dördüncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, kötü geçen bir sezonda taraftarına derbi galibiyeti elde edebilmek için sahaya çıkacak.

Beşiktaş'ta 4 sakat, 1 cezalı

Siyah-beyazlılarda ameliyat edilen Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları süren Bahtiyar Zaynutdinov, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan ise Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe'nin şans vermesi durumunda ezeli rekabette oynayabilecek.

Ayrıca tecrübeli sağ bek Jonas Svensson da sarı kart cezası sebebiyle yarın takımını yalnız bırakacak.

3 futbolcu kart sınırında

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular, derbide kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Serdar Topraktepe'nin 6. maçı

Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe, yarın oynanacak Fenerbahçe müsabakasıyla siyah-beyazlı takımın başındaki 6. maçında çıkacak. 4'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 müsabakada görev alan teknik adam, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Topraktepe, ayrıca kariyerinde futbol A takımı çalıştırıcısı olarak ilk kez de derbi heyecanı yaşayacak.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman maçında mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, rakibini 2020-2021 sezonunda 4-3, 2022-2023 sezonunda da 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. İki takım arasında 2021-2022 sezonunda oynanan debi ise 2-2'lik eşitlikle tamamlanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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