Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisine Hazırlanıyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maçlarının ardından bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.
