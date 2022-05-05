Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek - Son Dakika
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek

05.05.2022 12:57

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü yapılacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

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Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak. Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek - Son Dakika
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