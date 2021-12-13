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Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi başladı - Son Dakika

Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi başladı

13.12.2021 14:26
Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Beşiktaş U19 Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift devreli maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla noktalandı.Siyah beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 15 Aralık Çarşamba günü saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.


Fenerbahçe, Beşiktaş, Aralık, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi başladı - Son Dakika Spor


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