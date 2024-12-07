Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi olarak Kadir Sağlam görev yapacak.

07.12.2024 12:53
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, derbide bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Erkan Özdamar olacak.

DERBİNİN VAR HAKEMİ DE BELLİ OLDU

Derbide VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam oturacak. AVAR'da da Serkan Çimen görev yapacak.

DERBİDE 360. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 360. kez karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip arasında oynanan son 12 mücadeleden 3'ünü Beşiktaş kazanırken, 3 maçtan da Fenerbahçe galibiyetle ayrıldı. 6 maç ise berabere sona erdi.

İki takım arasında bugüne kadar yapılan 359 mücadelede sarı-lacivertliler 135 kez sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş, 127 kez galip geldi. 97 maç ise berabere sonuçlandı.

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Son Dakika Spor Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cocukluk askimsin:
    Ali Şen yönetse daha adil olurdu 2 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ GALATASARAY MAÇINDA OYNADIGININ YARISINI OYNARSA SALINCAKTAN INER 0 2 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Tamam kesin üç penaltı 2 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    fetocu kadir gsli 0 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Yapay Zeka olması gerekli . Onlar hatasız bakar maça . 0 0 Yanıtla
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