(İSTANBUL) - Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetti.
Beşiktaş Alex Oxlade Chamberlain'in 73. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?