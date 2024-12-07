Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi

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(İSTANBUL) - Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetti.

Beşiktaş Alex Oxlade Chamberlain'in 73. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.