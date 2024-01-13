Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde çıktığı ilk maçı kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Tüpraş Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda açılan Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un 62, Milot Rashica'nın 65, Gedson Fernandes'in ise 90+2. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Portekizli teknik adam Santos yönetimindeki ilk maçına çıkan Beşiktaş, karşılaşmayı 3 puanla kapattı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini aldı ve puanını 35'e çıkardı.

Teknik direktör Şota Arveladze yönetiminde 5. maçına çıkan kırmızı-siyahlılar ise 4. kez yenildi. Bu sezon toplamda 10. mağlubiyetini yaşayan Fatih Karagümrük, 20 puanda kaldı.

Semih Kılıçsoy durdurulamıyor

Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, gollerine devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımda bu sezon 8. Süper Lig maçına çıkan 18 yaşındaki forvet, 5. kez ağları havalandırdı. Semih, gollerin tamamını üst üste son 4 maçta kaydetti.

Semih Kılıçsoy, üst üste 4 müsabakada bulduğu 5 golle Omar Colley'in takımın en golcü oyuncusu ünvanına ortak oldu.

Rashica ligde 4 gole ulaştı

Siyah-beyazlı takımın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükseltti.

Ligde 19. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Fatih Karagümrük ağlarını da sarsan Rashica, 14. müsabakada 4 gole ulaştı.

Fernandes, yine Karagümrük ağlarını havalandırdı

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılan 2 maçta da gol attı.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda 1-0 kazanılan Fatih Karagümrük müsabakasındaki tek golü kaydeden Fernandes, ikinci maçta da skoru değiştirmeyi başardı.

Gedson Fernandes, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı.

Amir Hadziahmetovic sakatlandı

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Bosna Hersekli futbolcu, Marcus Rohden ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Hadziahmetovic, 15. dakikada yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı.

Fernando Santos tribüne gitti

Beşiktaş taraftarı, yeni teknik direktör Fernando Santos'a sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, siyah-beyazlı takımdaki ilk maçından 3 farklı galibiyetle ayrılan Santos'u tribüne çağırdı. Kartal işareti yapan Portekizli teknik adam, taraftarları selamlayarak "üçlü" tezahüratını yaptırdı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 18 yaşındaki golcü Semih Kılıçsoy'a da tezahüratlarla destek verdi.