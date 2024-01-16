11:10 • •
11:09 • •
10:45 •
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı•
10:25 • •
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak.
Bourges'deki mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
Beşiktaş, konuk ettiği Fransız ekibine karşı ilk maçı 83-74 kazanmıştı. Evindeki maçı 9 sayı farkla kazanan siyah-beyazlılar, bu avantajla deplasmandaki maça çıkacak.
Turu atlayan takım, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda rövanş maçına çıkacak - Son Dakika