Beşiktaş Fibabanka\'dan Anadolu Efes\'e 27 sayılık dev fark

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

SERİDE DURUM 1-1 OLDU

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Siyah-beyazlılar, Anadolu Efes'i 97-70 yenerek durumu 1-1'e getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı serinin üçüncü maçı 10 Haziran Salı günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

BEŞİKTAŞ'A PARA CEZASI

Bu arada Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Fibabanka'ya 570 bin lira para cezası verdi. TBF'den yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılara, Anadolu Efes ile oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar ile kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle toplam 570 bin lira para cezası uygulandı.

Kurul ayrıca Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 62 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.