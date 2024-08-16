Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, Samet Yiğitoğlu'nun basketbol ve eğitim kariyerine ABD'de devam edeceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki pivotun, Teksas eyaletindeki Southern Methodist University'de kariyerini sürdüreceği ifade edildi.
Samet Yiğitoğlu, geçen sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 33 maçta 3,91 sayı ve 2,36 ribaunt ortalamayla oynadı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Samet Yiğitoğlu ABD'ye transfer oldu - Son Dakika
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