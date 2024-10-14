Beşiktaş Fibabanka'nın Hızlı Galibiyeti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Fibabanka'nın Hızlı Galibiyeti

Beşiktaş Fibabanka, Ratiopharm Ulm'i 107-74 mağlup ederek BKT Avrupa Kupası'nda etkileyici bir zafer kazandı.

14.10.2024 22:47
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Salon: Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Carlos Cortes (İspanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Beşiktaş Fibabanka: Allman 16, Mathews 15, Needham 9, Sleva 15, Kerem Konan 2, Berk Uğurlu 9, Yiğit Arslan 12, Morgan 11, Martin 12, Terry 6, Yağız Aksu, Ata Özbek

Ratiopharm Ulm: Weidemann 7, Jessup 4, Bretzel 4, Herkenhoff 5, Klepeisz 4, Santos 10, Jensen 3, Essengue 19, Roby, Anigbata 2, Saraf 16

1. periyot: 31-9

Devre: 61-28

3. periyot: 89-49

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu dördüncü haftasında Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini 107-74 mağlup etti.

Müsabakaya Beşiktaş Fibabanka hızlı başlayan taraf oldu. Allman, Sleva ve Kerem Konan'ın sayılarıyla skoru 7-0 yapan siyah-beyazlılar, ilk 5 dakikalık bölümü 17-7'lik üstünlükle geçti.

İlk periyotta oyundaki ağırlığını sürdüren Beşiktaş Fibabanka, Sleva ve Allman'ın etkili oyunuyla çeyreği 22 sayı farkla, 31-9 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna da etkili giren siyah-beyazlılar, 8-3'lük seriyle farkı 27 sayıya yükselterek skoru 39-12'ye getirdi.

Pota altında ve dış atışlarda rakibine üstünlük kuran Beşiktaş Fibabanka, çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünü 41-16'lık üstünlükle geçti.

Hem hücumda hem de savunmada rakibine karşın baskın bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 61-28 önde gitti.

Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Alman ekibi bir ara 8-0'lık seri yakalayarak skoru 75-44'e getirse de siyah-beyazlı ekip son bölümde farkı 39 sayıya çıkardı: 85-46.

Bretzel ve Klepeisz'in sayılarına Morgan ve Berk Uğurlu'yla karşılık veren Beşiktaş Fibabanka, son periyoda 40 sayılık üstünlükle girdi: 89-49.

Mücadelenin son çeyreğinde Beşiktaş Fibabanka, farkın da verdiği avantajla rotasyonlu oyunu tercih etti.

Siyah-beyazlı takım farkın kapanmasına müsaade etmezken, Alman ekibi son bölümde 9-0'lık seri yakaladı: 101-70.

Son bölümde Sleva ve Yiğit Arslan'ın sayılarıyla farkı tekrar artıran Beşiktaş Fibabanka, parkeden 33 sayılık farkla 107-74 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Fibabanka'nın Hızlı Galibiyeti - Son Dakika

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