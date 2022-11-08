Emirhan İlkhan'da büyük sürpriz! Gitmek için kıyameti kopardığı Torino'dan ayrılıyor - Son Dakika
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Emirhan İlkhan'da büyük sürpriz! Gitmek için kıyameti kopardığı Torino'dan ayrılıyor

08.11.2022 16:46
Emirhan İlkhan'da büyük sürpriz! Gitmek için kıyameti kopardığı Torino'dan ayrılıyor

Beşiktaş forması giyerken yoğun ısrarları ve talepleri sonrası Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan'ın İtalyan ekibinden ayrılacağı öne sürüldü. Genç futbolcunun forma şansı bulamamasından rahatsız olduğu başka bir takıma gitmek istediği belirtildi. Özellikle Cagliari ve Cremonese tarafından Emirhan İlkhan'ın durumu yakından takip ediliyor.

Sezon başında Beşiktaş'tan Torino'ya 4.5 milyon euro karşılığında transfer olan Emirhan İlkhan'ın son durumuyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İKİ TAKIMIN RADARINDA

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Emirhan İlkhan forma şansı bulamadığı Torino'dan ayrılmak istiyor. Özellikle Cagliari ve Cremonese tarafından durumu takip edilen genç yıldız için sezonu bu iki takımdan birinde tamamlama olasılığı olduğu belirtildi.

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Cremonese'nin oldukça ısrarlı olduğu Emirhan için Cagliari'nin Zito Luvumbo'nun ayrılığı durumunda devreye girebileceği belirtildi. Bu sezon Torino ile 3 resmi maça çıkan Emirhan İlkhan, herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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Emirhan İlkhan, Torino, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emirhan İlkhan'da büyük sürpriz! Gitmek için kıyameti kopardığı Torino'dan ayrılıyor - Son Dakika


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