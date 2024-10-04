Beşiktaş, Frankfurt'a 3-1 Yenildi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-1 mağlup oldu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Omar Marmoush, 22. dakikada Dina Ebimbe ve 82. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.

Siyah-beyazlı ekibin golünü ise 90+3. dakikada Arthur Masuaku attı.

Bu sonuçla Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Ajax'ın (Hollanda) ardından Eintracht Frankfurt'a da mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı. Bu maçlarda kalesinde 7 gol gören "Kara Kartal", rakip fileleri ise bir kez havalandırdı.

Organizasyonda ilk galibiyetini alan Almanya temsilcisi ise puanını 4'e çıkardı.

Kırmızı kart beklentisi, ofsayta takıldı

Karşılaşmanın 8. dakikasında Ciro Immobile, ceza sahasına girerken Robin Koch ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

VAR hakemlerinin uyarısı üzerine potansiyel kırmızı kart için pozisyonu monitörden izleyen hakem John Beaton, son oyuncu durumundaki Immobile'nin ofsaytta olduğuna karar verdi.

Böylece siyah-beyazlı oyuncuların Koch için kırmızı kart beklentisi de gerçekleşmedi.

Ciro Immobile, penaltı kaçırdı

Beşiktaş'ta İtalyan futbolcu Ciro Immobile, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Siyah-beyazlı takım, 26. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta Koch'un topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltı kazandı.

Ciro Immobile'nin 27. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Santos, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi ve gole izin vermedi.

Deneyimli santrfor, kariyerinde Avrupa kupası maçlarında ilk kez penaltı kaçırdı. Immobile, Avrupa arenasında kullandığı 9 penaltının 8'ini gole çevirdi.

Kaleci Santos'tan kritik kurtarışlar

Eintracht Frankfurt'un Brezilyalı kalecisi Kaua Santos, maçta çok önemli kurtarışlara imza attı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Immobile'nin penaltı vuruşunda topu kornere çelen Santos, 6. dakikada Ndour, 37. dakikada Rafa Silva, 45+1. dakikada Immobile ve 85. dakikada Salih Uçan'ın çıkardığı şutlarda, 86. dakikada ise Mustafa Hekimoğlu'nun kafa vuruşunda gole izin vermedi.

Müsabakada 6 kritik kurtarışa imza atan Kaua Santos, galibiyette de önemli rol oynadı.

Almanya temsilcilerine karşı 11. yenilgi

Beşiktaş, Alman ekipleriyle Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda 11. mağlubiyetini yaşadı.

Siyah-beyazlılar; Avrupa arenasında Alman takımlarıyla 14. kez karşı karşıya geldi.

"Kara Kartal", bu müsabakalarda 11. kez sahadan mağlup ayrıldı. Söz konusu karşılaşmaların 2'sini kazanan Beşiktaş, birinde de berabere kaldı.