Beşiktaş, Frankfurt'a 3-1 Yenildi

Stat: Tüpraş
Hakemler: John Beaton, Daniel McFarlane, David McGeachie (İskoçya)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson (Dk. 63 Onur Bulut), Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour (Dk. 77 Mario), Gedson Fernandes (Dk. 77 Salih Uçan), Rashica (Dk. 63 Semih Kılıçsoy), Rafa Silva, Muçi, Immobile (Dk. 85 Mustafa Hekimoğlu)
Eintracht Frankfurt: Santos, Kristensen, Koch, Theate, Nkounkou (Dk. 85 Amenda), Ebimbe (Dk. 62 Knauff), Larsson (Dk. 74 Skhiri), Dahoud, Marmoush (Dk. 62 Ekitike), Matanovic, Götze (Dk. 46 Chaibi)
Goller: Dk. 19 Marmoush, Dk. 22 Ebimbe, Dk. 82 Knauff (Eintracht Frankfurt), Dk. 90+3 Masuaku (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 17 Uduokhai, Dk. 33 Immobile, Dk. 56 Ndour, (Beşiktaş), Dk. 67 Nkounkou, Dk. 90+1 Ekitike (Eintracht Frankfurt)
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi.
68. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Rafa Silva'nın ceza yayına doğru gönderdiği topa Gedson Fernandes sert vurdu ancak meşin yuvarlak Paulista'ya çarparak auta gitti.
73. dakikada Rafa Silva'nın sağdan ceza sahasına girerek dışarı çevirdiği topa Ndour'un sert vuruşunda, Theate kafayla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
82. dakikada Eintracht Frankfurt'un 3. golü geldi. Orta sahadan kaptığı topla Beşiktaş ceza sahasına giren Knauff ayağının dışıyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3
84. dakikada Immobile sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Salih Uçan'ın vuruşunda kaleci şık bir kurtarışla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
90+3. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Masuaku'nun soldan ortasında kaleye yönelen topa kaleci istediği gibi müdahale edemedi ve top ağlarla buluştu: 1-3
Siyah-beyazlı takım karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.
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