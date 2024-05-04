Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar: Çaykur Rizespor maçında iki penaltı pozisyonu bekledik - Son Dakika
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar: Çaykur Rizespor maçında iki penaltı pozisyonu bekledik

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Çaykur Rizespor maçında bekledikleri iki penaltı pozisyonu olduğunu belirterek, 'Salı günü çok önemli bir maça çıkacağız. Belki bizim için sezonun en önemli maçı. Bu maçtan önce kimse bize ayar vermeye kalkmasın. Beşiktaş büyük bir camiadır' dedi.

04.05.2024 00:03
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Çaykur Rizespor maçında bekledikleri iki penaltı pozisyonu olduğunu belirterek, "Salı günü çok önemli bir maça çıkacağız. Belki bizim için sezonun en önemli maçı. Bu maçtan önce kimse bize ayar vermeye kalkmasın. Beşiktaş büyük bir camiadır" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, "Hak ettiğimiz bir galibiyet. Oyuncularımızın oyunundan son derece memnunuz. Oyunun son dakikasına kadar bırakmadılar. Skora isyan ettiler. Neticede de son dakikada uzatma golüyle galibiyeti kazandılar. Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyoruz. Masuaku'yu sabah ağrısından dolayı kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Gedson da arka adalesindeki ağrıdan dolayı kadroda yoktu" diye konuştu.

"Bize göre iki penaltı pozisyonu var"

Karşılaşmada iki penaltılarının verilmediğini söyleyen Uçar, "Biz oyuncularımızın çabasının bugün yanlış kararlarla, yanlış düdüklerle göz ardı edildiğini görüyoruz. Bize göre iki penaltı pozisyonu var. 'Bu da mı değil' dedirten pozisyonlar. Tartışılacak pozisyonlar. Bize göre ilk pozisyonda destek eli denen şeyin havada olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yerde olan bir adamın eline çarpan belki destek eli kuralıyla bağdaştığını ama orada oyuncunun eli havada. Bunun penaltı olduğunu düşünüyoruz. Salı günü çok önemli bir maça çıkacağız. Belki bizim için sezonun en önemli maçı. Bu maçtan önce kimse bize ayar vermeye kalkmasın. Beşiktaş büyük bir camiadır. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Beşiktaş'a gönül vermiş bir sürü genç var. Bu insanları bu kadar üzmemek, ağlatmamak lazım. Kendi siyasi çıkarları için, kendi seçim propagandaları için Beşiktaş'ımıza kimse ayar vermeye kalkmasın" şeklinde konuştu.

"Şimdi birlik zamanıdır"

Siyah-beyazlı taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü Tüpraş Stadyumu'nda oynayacakları MKE Ankaragücü maçına davet eden Feyyaz Uçar, "Bütün taraftarımızı salı günkü maça bekliyoruz. Beşiktaş birlik olduğunda neler olduğunu bütün ülkenin bir kez daha şahit olmasını istiyoruz. Bizim için çok önemli bir maç. Şimdi birlik zamanıdır. Çocuklarımızın çok güzel mücadelesi var. Sezonun maçı. Onlara gerçekten ihtiyacımız var. Büyük Beşiktaş taraftarı istediği zaman istediği zaman takıma maç kazandırır. Ben onların sayesinde Beşiktaş formasıyla maç kazandım. Onların gönülden yapacaklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar: Çaykur Rizespor maçında iki penaltı pozisyonu bekledik - Son Dakika

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