Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti - Son Dakika

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