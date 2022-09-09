Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti

09.09.2022 01:26
Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti

Beşiktaş Futbol Takımı, Adana Demirspor'dan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki defans oyuncusu Tayyip Talha Sonuç ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Adana Demirspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti - Son Dakika

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