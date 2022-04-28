Beşiktaş'ta Umut Meraş'ın sol uyluğunda gerilme ve kanama tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Umut Meraş'ın sol uyluğunda gerilme ve kanama tespit edildi

28.04.2022 12:10
Beşiktaş'ta Umut Meraş'ın sol uyluğunda gerilme ve kanama tespit edildi

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Umut Meraş'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama bulgularına rastlandı.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Umut Meraş'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama bulgularına rastlandı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı tarifleyen Umut Meraş'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçtiği ve oyuncunun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama bulgularına rastlandığı bildirildi.

Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 604 Yeni Vaka Tespit Edildi Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 604 Yeni Vaka Tespit Edildi

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Umut Meraş'ın sol uyluğunda gerilme ve kanama tespit edildi - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
11:52 Pegasus çalışanları içki masasında Kadir Gecesi paylaşımı yaptı, tepkiler çığ gibi büyüdü
10:52 Taksiciler Odası Başkanı yapılan zammı beğenmedi: İstediğimiz oranda zam yapılırsa, taksici de gitmemezlik yapmaz
11:49 Putin'in sevgilisi kameraların karşısına çıktı: Savaşın sembolü Z' harfinin önünde poz verdi
11:47 Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı
11:40 Almanya'da 8.2 milyon euro çalan Türk kızı soluğu Türkiye'de aldı
11:40 Elon Musk'ın Twitter'dan sonraki hedefi Coca Cola oldu: Satın alıp içine tekrar kokain koyacağım
11:36 6'lı masada ilk kez Kılıçdaroğlu ismi gündeme geldi! CHP liderinin adaylığına sıcak bakılıyor
11:32 Zelenski, Ukrayna'nın savaş nedeniyle şu ana kadar ulaştığı maddi kaybı açıkladı: 600 milyar dolar
11:30 Kılıçdaroğlu faturasını ödedi, evinin elektriği açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 12:23:54. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Umut Meraş'ın sol uyluğunda gerilme ve kanama tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement