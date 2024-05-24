Beşiktaş Futbolcuları Zor Sezonda Kupa Kazandıkları İçin Mutlu - Son Dakika
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Beşiktaş Futbolcuları Zor Sezonda Kupa Kazandıkları İçin Mutlu

Beşiktaş Futbolcuları Zor Sezonda Kupa Kazandıkları İçin Mutlu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın futbolcuları Rachid Ghezzal, Salih Uçan, Cenk Tosun ve Al-Musrati, zor geçen sezonda kupa kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ghezzal, Türkiye Kupası'nı hak ettiklerini belirtirken, Uçan ise bu maçın kötü performansı unutturduğunu ifade etti. Tosun, taraftarlara bu kupayı borçlu olduklarını vurgularken, Al-Musrati ise gelecek sezon daha fazla başarı için mücadele edeceklerini söyledi.

24.05.2024 02:31
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta futbolcular Rachid Ghezzal, Salih Uçan, Cenk Tosun ve Al-Musrati, zor geçen sezonda kupa kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Siyah-beyazlı 4 oyuncu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ın karşılaşmadaki ilk golünü kaydeden Rachid Ghezzal, Türkiye Kupası'nı kazanmayı hak ettiklerini belirterek, "Çok mutluyuz. Zor bir sezon geçirdik. Kupayı kazanmayı hak ettik. Sezonu kupayla bitiriyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde ettik. Bu kupa tüm taraftarlarımıza armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Finalde çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen Cezayirli oyuncu, "Maçtan önce Beşiktaş'ın gücünü göstermemiz gerektiği hakkında konuşmuştuk. Bugün de bunu yaptık. Bizim için unutulmaz bir galibiyet ve kupa zaferi. Beşiktaş'ta 4 sezonda 4 kupa kazandım. Bu tabii ki çok gurur duyulacak bir şey." şeklinde konuştu.

Kupayı kazanarak bu sezon sergiledikleri kötü performansı unutturmak için sahaya çıktıklarını anlatan Salih Uçan ise şunları kaydetti:

"Bu sezon sergilediğimiz performansla tarihe geçtik. Çok üzüldük. Puan farkının çok açılması oyuncuları da demoralize etti. Hepimiz mutsuzduk. Bu maç yaşanan her şeyi unutturacak çok önemli bir maçtı. Karakter koyduk. Binlerce Beşiktaş taraftarı inanılmaz bir destek verdi. Böyle bir sezonu kupayla bitirmek müthiş oldu."

Müsabakada siyah-beyazlıların ikinci golüne imza atan Salih, "Şanslı günümdeydim. Zorlu bir süreçten geçtim. Kolay bir yıl olmadı. Sakatlık da yaşadım. Sakatlıktan döndükten sonra takıma çok iyi katkı verdiğimi düşünüyorum." dedi.

Cenk Tosun: "Taraftarımıza bu kupayı borçluyduk"

Türkiye Kupası finalinde istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını vurgulayan Cenk Tosun, "Taraftarımıza bu kupayı borçluyduk. Kötü bir sezon geçirdik. Ona göre hazırlandık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes, her şeyini verdi. Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. 90 dakika bizi yalnız bırakmadılar. Bu kupayı hak ettik. Maç 2-2 bitseydi yazık olurdu. Ama son dakikada gelen gol bize kupayı getirdi. Ailelerimiz, taraftarlarımız ve yarın okula Beşiktaş formasıyla gidecek küçük çocuklarımız için oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'a galibiyeti ve şampiyonluğu getiren gole imza atan Libyalı oyuncu Al-Musrati ise şu görüşleri paylaştı:

"İnanılmaz duygular içindeyim. Bu kupayı alacağımıza dair söz vermiştik. Bu şampiyonluğu hak ettik. Çok mutluyum. Beşiktaş, her zaman en tepede olmayı hak eden bir kulüp. Gelecek sezon kupalar ve şampiyonlukları kazanmak için mücadele edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Futbolcuları Zor Sezonda Kupa Kazandıkları İçin Mutlu - Son Dakika

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