Beşiktaş Futbolcusu Necip Uysal Ameliyat Oldu

Spor

İSTANBUL, BEŞİKTAŞ'IN 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, ameliyat oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Necip Uysal'a, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından artroskopik ÖÇB ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı.

Necip Uysal'ın rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı ifade edildi.