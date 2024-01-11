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Beşiktaş Futbolcusu Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı'na Geçmiş Olsun - Son Dakika
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Beşiktaş Futbolcusu Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı'na Geçmiş Olsun

Beşiktaş, Gambiya Milli Takımı'nın Afrika Kupası yolculuğunda yaşanan oksijen eksikliği nedeniyle etkilenen futbolcu Omar Colley ve takım arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beşiktaş Futbolcusu Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı\'na Geçmiş Olsun
11.01.2024 - 14:41,
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Beşiktaş: "Gambiya Milli Takımı'nın, Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Beşiktaş Futbolcusu Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı'na Geçmiş Olsun - Son Dakika
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