Beşiktaş Futbolcusu Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı\'na Geçmiş Olsun

Beşiktaş: "Gambiya Milli Takımı'nın, Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir." - İSTANBUL