Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı Sezona Merhaba Dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı Sezona Merhaba Dedi

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı Sezona Merhaba Dedi
14.08.2025 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı. Yeni transferler ve hedefler açıklandı.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı.

Sezonun ilk çalışmasından önce yeni transfer Ante Zizic ile takımın önemli oyuncularından Jonah Mathews basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın yeni oyuncularından Hırvat basketbolcu Ante Zizic, "Beklentilerim çok yüksek. Takımdaki oyuncular gerçekten yetenekli. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Gayet de iyi bir teknik ekibimiz var. BKT Avrupa Kupası'nı kazanmak, ligde iyi mücadele etmek ana hedeflerimiz. Transferimdeki en önemli insan Dusan Alimpijevic. Çünkü ona çok güveniyorum, gelmemdeki en büyük nedenlerden birisi de o." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon da siyah-beyazlı formayla mücadele eden ABD'li oyun kurucu Jonah Mathews, "Geçen sene harika bir takımımız vardı. Bu sene de takımda çok yetenekli çok üst düzey isimler var. Tekrardan sözleşme imzalamamda bu çok etkili oldu. Ante Zizic, Anthony Brown gibi isimler geldi. Zizic'in NBA kariyeri çok başarılı. Anadolu Efes'te güzel zaman geçirmişti." diye konuştu.

Jonah Mathews, Beşiktaşlı taraftarlardan bu sezon da destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Sezonun ilk idmanı yapıldı

Beşiktaş GAİN, sabah idmanıyla sezonun ilk çalışmasını yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin Beşiktaş GAİN Arena'da gerçekleştirdiği ilk idmana Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven de katıldı.

Antrenmandan önce Özkan Arseven, başantrenör Dusan Alimpijevic ve siyah-beyazlı oyuncularla salonun ortasında bir araya gelerek kısa bir konuşma yaptı.

İdmanın basına açık gerçekleştirilen ilk 15 dakikalık bölümünde dinamik ısınma yapan oyuncular, ardından taktik ve şut çalıştı.

Kaynak: AA

Basketbol, Beşiktaş, Ekonomi, Spor, Gain, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı Sezona Merhaba Dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Lampedusa açıklarında gemi faciası 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp Lampedusa açıklarında gemi faciası! 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı 26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP’den Aydın’a çıkartma Çok sert sözler Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP'den Aydın'a çıkartma! Çok sert sözler
Çerçioğlu’na “Hakkımı helal etmiyorum“ dediği isimden yanıt var Çerçioğlu'na "Hakkımı helal etmiyorum" dediği isimden yanıt var
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı

14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
13:18
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama
Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
13:04
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
21:10
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
20:50
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
20:00
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
19:44
Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki
19:40
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
19:28
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit
Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
19:02
Yüksek İstişare Kurulu’nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Yüksek İstişare Kurulu'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
18:59
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
18:44
Murat Kurum açıkladı İşte Balıkesir depreminin bilançosu
Murat Kurum açıkladı! İşte Balıkesir depreminin bilançosu
18:19
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 14:47:42. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı Sezona Merhaba Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.