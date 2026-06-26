EUROLEAGUE, ligin gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynanmaya devam edeceğini duyurdu. EuroLeague yönetimi tarafından, Beşiktaş GAİN'in, 20'nci takım olarak EuroLeague'e katılmasına karar verildi.
EuroLeague yönetimi, ligin gelecek sezondan itibaren 20 takımla devam edeceğini açıkladı. Beşiktaş GAİN, Monaco'nun yerine 20'nci takım olarak EuroLeague'e katıldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş GAİN EuroLeague'e Katıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?