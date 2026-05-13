Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu Yendi

13.05.2026 22:16
Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup ederek normal sezonu 25 galibiyetle tamamladı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Alper Özgök

Fenerbahçe Beko: Zagars 8, Horton-Tucker 8, Tarık Biberovic 5, Melli 12, Birch 7, Metecan Birsen 7, Baldwin 8, Boston 2, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim 11, Jantunen 4

Beşiktaş GAİN: Dotson 14, Anthony Brown 8, Lemar 12, Morgan 9, Sertaç Şanlı 5, Mathews 16, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 3, Thomas, Zizic 10

1. Periyot: 9-26

Devre: 28-49

3. Periyot: 52-65

Beş faulle çıkan: 36.20 Sertaç Şanlı (Beşiktaş)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde normal sezonu 25 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladı.

Bir maçı eksik Fenerbahçe ise 5. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertli takım, normal sezondaki son müsabakasında 16 Mayıs Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

Derbiye çok etkili başlayan Beşiktaş GAİN, ilk 3 dakikada 13-0'lık seri yakaladı. Sadece bir sayı bulabilen Fenerbahçe Beko karşısında skor üretmeyi sürdüren siyah-beyazlılar, 8. dakikada farkı 23'e çıkardı: 24-1. Beşiktaş, kalan bölümde bulduğu basketlerle biraz toparlanan sarı-lacivertli takım karşısında ilk periyodu 26-9 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlere sahne olan ikinci çeyrekte farkı açan Beşiktaş GAİN, soyunma odasına 49-28 üstün gitti.

Dengeli geçen üçüncü periyodun son 3,5 dakikasında oyun üstünlüğünü eline geçiren Fenerbahçe Beko, üst üste bulduğu basketlerle bitime 33 saniye kala farkı 11'e indirdi: 52-63. Beşiktaş, bu çeyreği 65-52 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrekte büyük heyecan yaşandı. Üçüncü periyodun sonlarında yakaladığı iyi oyunu bu bölüme de taşıyan Fenerbahçe, milli basketbolcu Onuralp Bitim'in kazandırdığı sayılarla etkili oldu. Sarı-lacivertliler, Horton-Tucker'ın serbest atış çizgisinden kaydettiği isabetlerle 37. dakikada farkı 7'ye indirdi: 69-76. Son bölümde bulduğu kritik basketlerle farkı yeniden açan Beşiktaş, sahadan 85-72 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
