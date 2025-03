Beşiktaş-Galatasaray Derbisi 100 Ülkede Canlı Yayınlanacak

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi, beIN SPORTS'ta ekranlara gelecek. Derbi heyecanı, gün boyunca beIN SPORTS ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yayıncı kuruluşun 100 kişilik prodüksiyon ekibi, 25 stadyum kamerası, 1 drone kamerası ve 2 motosiklet kamerasıyla futbolseverler, derbinin her anına kesintisiz tanıklık edecek. Takımların tesislerden ayrılışından soyunma odası görüntülerine ve santraya kadar özel çekimlerle, 25 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak.