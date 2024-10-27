Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Hazır

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idmanın yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
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