Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Kapalı Gişe

07.03.2026 20:29
Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ettiği derbide 7 oyuncunun ilk defa forma giydiği mücadelede, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

SÜPER Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş derbi maçta sahasında Galatasaray'ı konuk etti. TÜPRAŞ Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Ozan Ergün düdük çaldı. Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda 4-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Djalo, Yasin Özcan, Salih Uçan ve Rashica'nın yerlerine Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani ve Cerny'yi 11'de görevlendirdi.

Kalede eldivenleri Ersin Detanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Murillo, Agbadou, Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta alanda Ndidi ve Asllani'yi sahaya süren Yalçın; hücum hattının sağında Cerny, ortasında Orkun Kökçü, solunda ise Olaitan'ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Güney Koreli golcü Oh oldu.

SAVUNMADA TANDEM DEĞİŞTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinde savunmanın ortasında Agbadou'nun yanında Uduokhai'ye forma şansı verdi. Transfer edildikten sonra savunmanın ortasında Agbadou formayı alırken yanında Emirhan Topçu, Djalo ve Uduokhai forma giymişti. Tecrübeli teknik adamın derbideki tercihi Alman savunmacı Uduokhai oldu.

7 İSMİN İLK DERBİ HEYECANI

Beşiktaş'ta 7 isim ilk kez bir Galatasaray derbisinde forma heyecanı yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Murillo, Agbadou, Asllani, Olaitan ve Oh'un Galatasaray derbisinde ilk kez forma giydi. Öte yandan yedek kulübesinde yer alan Vasquez ve Yasin Özcan da forma giymeleri halinde ilk kez Galatasaray karşısında maça çıkmış olacak. Ayrıca yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen Jota ise sezonun ilk yarısında oynanan derbinin kadrosunda yer almış ancak forma giymemişti.

DERBİ KAPALI GİŞE

Siyah-beyazlı ekibin Galatasaray'ı konuk ettiği derbi maç kapalı gişe oynandı. Karşılaşmanın biletleri satışa çıkmasının ardından saniyeler içinde tükenirken, siyah-beyazlı taraftarlar tribünlerin tamamını doldurdu. Beşiktaşlı taraftalar karşılaşma öncesinde takımlarına büyük destek gösterdi. Öte yandan Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurdu. Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı Tüpraş Stadyumu'nda yer aldı.

DERBİYE ÖZEL KOREOGRAFİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesinde tribünlerde görsel bir şölen hazırladı. Kuzey Tribün'de açılan pankarta '1903'ten beri kral biziz bu alemde' notu düşüldü. Doğu Tribün'de ise 'Ne bir heves, ne bir tutku' pankartı yer aldı. Ayrıca Doğu Alt Tribün'de yapılan koreografide ise bir çocuğun elinde açılan Beşiktaş atkısına yer verildi. Ayrıca tribünlere bırakılan siyah-beyaz bayraklarla görsel tamamlandı.

8 MART UNUTULMADI

Karşılaşma öncesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de unutulmadı. Oyuncular karşılaşma öncesinde seremoniye '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun' pankartıyla çıktı. Ayrıca Galatasaraylı futbolcular, ısınma hareketlerini gerçekleştirmek için sahaya 8 Mart'a özel hazırlanan tişörtlerle çıktı.

Kaynak: DHA

8 Mart, Futbol, Spor, Son Dakika

