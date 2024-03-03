Stat: Tüpraş
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Colley, Necip Uysal, Masuaku, Amartey (Dk. 60 Ghezzal), Al-Musrati, Rashica (Dk. 80 Aboubakar), Muçi, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun (Dk. 80 Muleka)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay (Dk. 90+4 Ndombele), Torreira (Dk. 90+4 Vinicius), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 85 Berkan Kutlu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+8 Tete), Icardi
Gol: Dk. 2 Al-Musrati (Kendi kalesine) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 90 Colley (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 55 Cenk Tosun, Dk. 90+7 Ghezzal (Beşiktaş)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'ı 1-0 yendi.
47. dakikada Muçi'nin ceza yayından çektiği şutta top üstten auta gitti.
51. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mertens, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağa sahip oldu.
60. dakikada kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Al-Musrati, sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muslera'nın çeldiği topu, altıpas çizgisi önünde Colley kafayla tamamlamaya çalıştı. Ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
61. dakikada Muçi'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, kaleci Muslera topu kornere çelerek gole izin vermedi.
88. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'a sert müdahalede bulunan Colley, sarı kart gördü. VAR'dan yapılan uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi ve Colley'i oyundan ihraç etti.
Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde Galatasaray 1-0 Kazandı - Son Dakika
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