Beşiktaş, Galatasaray\'ı Yeni Stadında Yenilgiye Tahammül Etmedi

Spor

Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında, Galatasaray'ı Süper Lig'de 7 kez ağırladı. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, mağlubiyet yaşamadı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, 3 Mart Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde oynadığı son 4 maçta mağlup olmayan siyah-beyazlılar, bu gidişatı sarı-kırmızılılar karşısında da sürdürmek istiyor.

Kara Kartal'ın bu mücadeledeki iç saha avantajı ise dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla rakiplerini konuk etmeye başladığı yeni stadında Galatasaray'la ligde 7 defa karşılaştı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılara yeni stadın kaybetmeyen Kartal, attığı 14 gole karşılık filelerinde ise 4 gol gördü.

Kartal, söz konusu süreçteki tek beraberliğini de yeni statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbide 2-2'lik skorla almıştı.

Son 10 maçta 2 kez kaybetti

Siyah-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı ağırladığı son 10 mücadelenin ise sadece 2'sinden mağlup ayrıldı. 2013-2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve 2-1 Galatasaray lehine karşılaşma devam ederken, sahaya çok sayıda taraftarın girmesi sonucu TFF, maçı 3-0 sarı-kırmızılıların lehine tescil etmişti.

2014-2015 sezonunda ise Beşiktaş, yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Geriye kalan 8 müsabakanın 7'sini siyah-beyazlılar galip ayrılırken, 1'inde de taraflar 1'er puana razı oldu. - İSTANBUL